Губернатор Пермского края распустил региональное правительство

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Глава Пермского края Виктор Басаргин на встрече с членами правительства в четверг объявил о его роспуске, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Разработан указ, в соответствии с которым возглавлять краевое правительство будет сам губернатор.

"Таким образом, в Прикамье стартовал первый этап масштабной административной реформы. До формирования нового состава правительства действующим министрам поручено исполнять свои обязанности, при этом пост председателя правительства в новой организационной структуре исполнительной власти отсутствует", - отмечается в сообщении.

Ранее правительство Пермского края возглавлял Геннадий Тушнолобов.