Экс-главу Роспечати Миронова оштрафовали за призывы к экстремизму

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы приговорил экс-главу Роспечати Бориса Миронова к штрафу в 100 тысяч рублей по делу о призывах к экстремизму. Как сообщил корреспондент "Интерфакса", об этом говорится в приговоре, который огласила судья Юлия Сафина.

Управление ФСБ по Москве и Московской области 28 октября 2015 года предъявило Миронову обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности (ч.1 ст.280 УК РФ), максимальным наказанием за которые является лишение свободы на четыре года.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало решение Замоскворецкого суда Москвы, признавшего экстремистскими две книги авторства Миронова - "Русские. Последний рубеж" и "Битва с игом иудейским". Соответствующие постановления были вынесены судом 13 октября и 12 декабря 2014 года. Всего в Федеральном списке экстремистских материалов, опубликованном на сайте Минюста РФ, находятся шесть книг Миронова, вышедших в издательстве "Алгоритм", а также целый ряд публицистических материалов.

В феврале 2008 года суд в Новосибирске признал его виновным в разжигании ненависти или вражды (статья 282 УК РФ) в связи с антисемитскими высказываниями, но освободил от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Миронов известен своими националистическими и антисемитскими взглядами. Он не признает вину и заявляет, что его преследуют по политическим мотивам.

Журналист и публицист Миронов с декабря 1993 г. по сентябрь 1994 г. возглавлял Комитет Российской Федерации по печати, образованный на основе ликвидированных министерства печати и информации и Федерального информационного центра России.