Скончался внук Сталина Евгений Джугашвили

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили скончался в Москве на 81 году жизни, сообщили "Интерфаксу" в справочной службе "скорой помощи".

Джугашвили - советский военный ученый - инженер и историк, российский и грузинский общественный и политический деятель. Кандидат военных наук, кандидат исторических наук, профессор, полковник в отставке (с 1991).

Он был гражданином России и Грузии и жил в Москве и Тбилиси. Стал широко известен как участник судебных процессов в защиту чести и достоинства своего деда Сталина. Он также снимался в ряде фильмов о Сталине.

Джугашвили родился 10 января 1936 года в Урюпинске у старшего сына Иосифа Сталина (Джугашвили) Якова Джугашвили и Ольги Голышевой.

Учился в Калининском суворовском военном училище. Более десяти лет работал в системе военных представительств, участвовал в подготовке и запусках космических объектов. Преподавал в военных академиях. Занимался ракетами-носителями и космическими объектами, участвовал в запусках на космодроме Байконур.

С 1990-х годов участвовал в российской политике - входил в избирательные списки блока Виктора Анпилова. В 1999 году был третьим номером в федеральном списке от "Сталинский блок - за СССР" на выборах в Госдуму. В августе 1999 года избран руководителем Народно-патриотического союза Грузии.