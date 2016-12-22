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Детский омбудсмен Кузнецова прокомментировала бунт учеников московской спецшколы

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что инцидент в московской школе "Шанс" единичен и системных поверок учреждений для подростков с девиантным поведением не требуется.

"Это локальная проблема, ее нужно локализовать и решать, она не носит системного характера. Это не бунт по всей стране, который чем-то аргументирован. Есть вопрос конкретного ребенка", - сказала Кузнецова "Интерфаксу" в четверг.

Отвечая на вопрос агентства о том, планируется ли проведение проверок школ для подростков с девиантным поведением, Кузнецова отметила, что такой задачи пока нет.

"Такой задачи на данном этапе не стоит, но, конечно, мы этой темой занимаемся. Это прецедент (в школе "Шанс" - ИФ), который говорит, что подход должен быть принципиально иным, на опережение. И я уверена, что в любом коллективе это чувствуется, просто нужно вовремя либо решать вопрос самостоятельно, либо сигнализировать, что есть проблема", - сказала Кузнецова.

Она добавила, что считает инцидент в школе "Шанс" исчерпанным.

"Уже беседовали многие люди с этими детьми, и очень важно, чтобы манипуляции этой темой не произошло. Это тоже очень вредно. Сейчас нужно дать время. В конкретной ситуации разрешение наступило, напряженность снята, баррикады пали и вроде бы как бы некое понимание ситуации возникло. Но, конечно, важно, чтобы остался ответственный за эту ситуацию, который мог бы уже (в дальнейшем - ИФ) более четко реагировать", - сказала Кузнецова.

Ранее сообщалось, что группа учеников спецшколы "Шанс" для детей с девиантным поведением во вторник забаррикадировалась в здании учреждения в Канатчиковском проезде после конфликта с педагогами. Подростки требовали смены руководства школы.

Через некоторое время ситуация нормализовалась. "Ученики вышли на контакт и открыли двери", - сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, пострадавших в результате происшествия не было, на месте дежурил наряд полиции.

Теги: Анна Кузнецова
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