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В Петербурге начались обыски из-за связанного с банком "Советский" мошенничества

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в четверг проводят обыски по нескольким адресам в Петербурге в рамках дела о мошенничестве, связанного с банком "Советский", сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах города.

"Обыски проходят по нескольким адресам в рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства, не уточнив, где именно проводятся следственные мероприятия. Он отметил, что уголовное дело связано с банком "Советский".

Как сообщалось ранее, Банк России в октябре 2015 года возложил на "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) функции временной администрации по управлению банком "Советский". К осуществлению мер по финансовому оздоровлению на первоначальном этапе был привлечен банк "Российский капитал" ("дочка" АСВ), которому были предоставлены средства на поддержание ликвидности "Советского". Позже Татфондбанкстал победителем конкурса на санацию петербургского банка.

Совет директоров Татфондбанка в начале марта 2016 года одобрил заключение с банком "Российский капитал" договора купли-продажи обыкновенных акций банка "Советский", составляющих 99,999% уставного капитала (102 трлн 235 млрд 450 млн штук номинальной стоимостью 1/10223545 рубля каждая), за 10 млн рублей.

Татфондбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимает 41-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", банк "Советский" - 106-е место.

Теги: Петербург, банк Советский
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