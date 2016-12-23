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Глава Крыма сообщил о покупке нескольких санаториев иностранцами

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Предприниматели из дальнего зарубежья купили несколько санаториев на морском побережье Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Есть покупатели, иностранцы, которые приобрели ряд объектов на берегу Черного моря - бывшие санатории, бывшие здравницы. Хотят вкладывать достаточно приличные деньги в развитие (приобретенных объектов - ИФ)", - сказал Аксенов вечером в четверг в эфире телеканала "Первый Крымский".

Он не сообщил подробностей, пояснив, что не хочет навлечь на покупателей неприятности из-за санкций стран Запада в отношении Крыма. "Деталей сейчас раскрывать не буду, чтобы не помешать этим людям работать у себя на родине", - сказал глава региона.

Он сообщил также, что потенциальные инвесторы из-за рубежа рассматривают возможность участия в развитии крымских портов и авиаcообщения с полуостровом. "Есть интерес к портовой инфраструктуре, есть желание возобновить авиарейсы из Крыма в ряд стран Черноморского бассейна. Наши дипломатические ведомства пока ведут переговоры, но уже есть конкретные люди, конкретные предприниматели, которые готовы в это вкладывать свои ресурсы", - сказал Аксенов.

Теги: Крым, Сергей Аксенов
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