Барду Новикову предъявили обвинение в хищении средств дольщиков в Екатеринбурге

По версии следствия, Новиков и экс-замминистра экономики Свердловской области перевели деньги пайщиков себе на счета и остановили строительство

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в пятницу рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Александру Новикову, сообщили агентству "Интерфакс" в суде. По словам представителя суда, Новикову предъявлено обвинение "в хищении денежных средств путем злоупотребления доверия пайщиков ЖК "Бухта Квинс" в особо крупном размере - 35 млн 627 тыс. рублей". Собеседник агентства не уточнил статью, по которой предъявлено обвинение.

Заседание состоится в 14:00 в пятницу. Новиков проходит по тому же уголовному делу, что и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, отметили в суде.

По данным ряда СМИ, Главное следственное управление МВД России по Свердловской области осенью 2015 года возбудило уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Дело было возбуждено по факту махинаций с деньгами пайщиков коттеджного поселка "Бухта Квинс" в Екатеринбурге. В строительство домов вложили около 150 млн рублей 65 человек. Новиков и Шилиманов, как отмечают СМИ, перевели деньги пайщиков себе на счета и остановили строительство. Шилиманов был задержан в рамках расследования этого дела 19 декабря.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, Верх-Исктский суд Екатеринбурга в пятницу рассмотрит ходатайства следствия об аресте Шилиманова. В ГСУ МВД России по Свердловской области агентству сообщили, что не комментируют информацию относительно Новикова.