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Кремлевскую елку с помощью автовышек украсили 800 игрушками

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Установленная на Соборной площади Кремля главная елка страны наряжена, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель Управления делами президента (УДП) РФ Елена Крылова.

"Главная елка России смотрится по-зимнему ярко, нарядно и торжественно. В основном цвета игрушек и украшений - синий, красный, золотой и серебристый", - сказала Крылова.

По ее словам, на 30-метровую елку украсили более чем 800 игрушеками, общая длина гирлянд - 40 метров, сама елка подсвечивается восемью прожекторами, а ее верхушку украшает традиционная красная звезда.

Представитель УДП отметила, что и в этом году при украшении кремлевской елки был соблюден традиционный ретро-стиль. "Концепция украшения включает разноцветные бусы, шары, сосульки, шишки, а также новинку - игрушки в виде подарков", - сказала собеседница агентства.

Чтобы полностью нарядить елку и добраться до ее верхушки, добавила она, потребовались две автовышки.

Теги: Москва
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