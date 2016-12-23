Водитель получил 15 суток за гонки по зданию аэропорта в Казани

Мужчина, находившийся под действием наркотиков, разгромил имущество аэропорта на 6 млн рублей

Кадр: скриншот из видео на YouTube

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Лаишевский районный суд Татарстана назначил наказание водителю легкового автомобиля, который в наркотическом опьянении устроил гонки по зданию аэровокзала международного аэропорта "Казань".

"Вчера поздно вечером судом избрана мера наказания - 15 суток административного ареста", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу в пятницу.

По словам собеседника агентства, на нарушителя составлено двадцать протоколов об административных правонарушениях, связанных с правилами дорожного движения, и два административных протокола, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В пресс-службе ведомства уточнили, что у задержанного мужчины была найдена марихуана массой 3,9 грамма.

Инцидент произошел 21 декабря примерно в 22:20, когда водитель автомобиля ВАЗ-2115, преследуемый сотрудниками правоохранительных органов с ул. Ершова в Казани проехал по помещениям терминала аэропорта, громя его имущество.

По данным надзорного ведомства, после этого 40-летний житель города Набережные Челны, находивший в момент задержания в состоянии наркотического опьянения, выехал на привокзальную площадь из здания аэропорта, разбив стеклянную стену терминала, где и был задержан сотрудниками полиции.

Отмечалось, что при попытках остановки автомобиля и задержании злоумышленника несколько сотрудников правоохранительных органов получили травмы. По предварительным данным, ущерб, нанесенный аэропорту, составляет более 6 млн рублей.

В связи с произошедшим Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства на предмет защищенности аэропорта.