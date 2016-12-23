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ВКС РФ получили четыре бомбардировщика Су-34

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ВКС России получили на вооружение очередные четыре фронтовых бомбардировщика Су-34, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в силовых структурах региона.

"Сегодня примерно в семь часов утра по Московскому времени самолеты взлетели с аэродрома Новосибирского авиационного завода, входящего в авиационную холдинговую компанию "Сухой", и взяли курс на один из военных аэродромов, находящийся в районе Читы. После дозаправки и отдыха экипажа Су-34 выполнят перелет на аэродром постоянного базирования. По плану это произойдет завтра в первой половине дня", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что это последняя в этом году поставка самолетов Су-34 Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа 2016.

Собеседник агентства напомнил, что данная поставка осуществляется в рамках второго контракта на закупку Минобороны РФ 92 самолетов этого типа. Первый контракт на поставку 32 машин полностью выполнен. Всего Минобороны РФ планирует закупить порядка 200 фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе проводимой в Сирии антитеррористической операции.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и водных объектов противника, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Также самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.

Бомбардировщик отличают высокие летно-технические и маневренные характеристики, прицельные системы большого радиуса действия, современная бортовая система связи и информационного обмена с наземными пунктами управления, Сухопутными войсками и надводными кораблями, а также между самолетами.

На Су-34 используется высокоэффективное управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны.

Бомбардировщик обладает развитой системой боевой живучести, в том числе, на нем установлена бронированная кабина экипажа. В настоящее время идет плановое наращивание боевого потенциала самолетов за счет включения в состав вооружения новых авиационных средств поражения.

Дальность полета Су-34 - до 4 000 км, максимальная скорость - до 1 900 км/ч, боевая нагрузка - до восьми тонн. Самолет оборудован новейшей системой управления вооружением и системой дозаправки в воздухе.

Теги: Су-34, ВКС РФ
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