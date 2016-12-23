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На Магнитогорском меткомбинате произошел пожар

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в пятницу в цехе Магнитогорского металлургического комбината, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

"Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 11:40 (9:40 по московскому времени), пожару присвоен второй ранг, погибших и пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что горит транспортерная лента и уголь в галерее между углеподготовительным цехом и коксовой батареей №8 коксохимического производства на площади 200 кв. метров. Сотрудников комбината в здании нет.

В пресс-службе ММК агентству сообщили, что инцидент не отразился на работе подразделения. "На коксовой батарее N4 произошло локальное возгорание конвейерной ленты, которое было локализовано. Площадь возгорания - в пределах 100 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Производственный процесс продолжается в обычном режиме", - сказал представитель комбината.

ММК - один из крупнейших в России производителей металлопродукции.

Теги: Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинская область
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