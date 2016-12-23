Четверо жителей Еврейской АО скончались после распития антифриза

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сразу четыре человека погибли в Еврейской АО после того, как выпили жидкость из пятилитровой канистры, найденной на свалке, сообщает СУ СКР по региону.

"Один из погибших работал в сфере утилизации мусора на полигоне бытовых отходов. Он нашел на свалке пятилитровую канистру с красной жидкостью. Попробовав содержимое, он решил, что оно пригодно для употребления в качестве алкоголя и принес ее с работы домой. Вечером того же дня он поделился находкой с приятелями, которые на протяжении почти двух дней употребляли найденное", - говорится в сообщении.

В итоге у всех проявились одни и те же симптомы: тошнота, слабость, сводило дыхание. Двое пострадавших были госпитализированы в медицинское учреждение села Ленинское, где позже скончались. Двое умерли дома.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, а также проверяет наличие в произошедшем признаков преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

По данным химического исследования, погибшие пили антифриз.