Дед Мороз заявил о непричастности к замораживанию строительства "Зенит-Арены"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Всероссийский Дед Мороз в пятницу заявил петербургским журналистам, что не имеет отношения к долгому строительству стадиона на Крестовском острове. "Продолжая тему петербургского юмора, отмечу, что к заморозке строительства "Зенит-Арены" я непричастен", - подчеркнул он.

Дед Мороз рассказал, что со времени начала пребывания в Петербурге успел посетить выставку Ивана Айвазовского в Русском музее.

"Давеча в шапке-невидимке я побывал в Русском музее и должен заметить: Айвазовского там море", - сказал он, добавив, что также успел встретиться с одной из многодетных семей.

В субботу, 24 декабря, Дед Мороз примет участие в церемонии зажжения главной городской ели на Дворцовой площади. Также он планирует встретиться с воспитанниками Суворовского училища.