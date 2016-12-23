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Путин усомнился в эффективности программ создания "ядерного зонтика" для России

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил сомнения в эффективности программы создания "ядерного зонтика" для РФ, считает более целесообразным развитие российской "ядерной триады".

"Когда одна из сторон (США - ИФ) в одностороннем порядке вышла из этого договора (по ПРО - ИФ) и сказала, что она будет создавать для себя антиядерный зонтик, то вторая сторона либо должна создавать такой же зонтик, в чем мы не уверены, нужно ли это делать, имею в виду пока сомнительную эффективность этой программы", - сказал он на ежегодной пресс-конференции.

Другим способом решения этой проблемы Путин назвал создание эффективных средств преодоления системы ПРО и совершенствование ударных комплексов. "Что мы и делаем. И делаем успешно", - сказал он.

"Мы продвинулись далеко по этому направлению. Мы это делаем эффективно, но в рамках наших договоренностей. Хочу подчеркнуть, мы ничего не нарушаем, в том числе СНВ-3", - сказал президент.

"Интерфакc" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Теги: Владимир Путин
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