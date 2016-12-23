Адвокаты Белых заявили о препятствовании его женитьбе со стороны следствия

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Защита экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого во взятке, утверждает, что следствие чинит препятствия браку, который их клиент намерен заключить в СИЗО.

"До настоящего времени, к огромному сожалению, брак не зарегистрирован, обусловлено это позицией следствия. На многочисленные просьбы о регистрации брака они дают размытые ответы, ответ как бы есть, но он как бы потерялся", - сообщил на пресс-конференции адвокат Андрей Денисов.

Со своей стороны другой участник пресс-конференции адвокат Андрей Грохотов пояснил, что следствие не даёт разрешение его невесте Екатерине Рейферт посетить СИЗО, чтобы зарегистрировать брак.

"Для того, чтобы свадьба состоялась, нужно, чтобы два человека были в одном месте с соответствующим заявлением и паспортами. Волеизъявление Белых у нас есть, со специалистом ЗАГСа нужно согласовать, но следователь не даёт Екатерине посетить СИЗО", - сказал он.

Грохотов также сообщил, что следователь не даёт разрешение на свидание с Белых его матери. "Периодически направляются запросы, но мы получаем ничем не мотивированные отказы", - отметил он.

Защитник также сообщил об ухудшающемся состоянии здоровья Белых.

"Белых поправился на 20 кг, это говорит о проблемах эндокринной системы, у него диабет второй степени. Он не гуляет, а большую часть времени лежит", - подчеркнул Грохотов.