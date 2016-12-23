Президент назвал приговор Оксане Севастиди за госизмену неоправданно жестким

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что приговор в отношении уроженки Урала Оксаны Севастиди, осужденной на семь лет за СМС в Грузию о военной технике, жесткий, в деле необходимо разобраться.

"На мой взгляд, действительно, это достаточно жесткий подход. Я, честно говоря, не знаю деталей. Но если она что-то написала в своих СМС-сообщениях, она же написала то, что видела, это все видели, а значит это не представляло из себя никакой тайны большой", - сказал Путин на пресс-конференции в Москве в пятницу.

Президент подчеркнул, что постарается разобраться в деле и понять суть выдвигаемых к фигуранте обвинений.

Ранее в СМИ сообщалось о деле Севастиди, которую приговорили к семи годам лишения свободы за то, что в 2008 году, находясь в Сочи, она направила СМС-сообщение своему приятелю в Грузии о передвижении военной техники в Абхазию.

"Интерфакc" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.