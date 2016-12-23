Жители Крыма через несколько дней получат российский газ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - "Черноморнефтегаз" завершил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к системе магистральных газопроводов России, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в пятницу.

В течение 2-3 дней "большой российский газ" придет в Крым, добавил он.

В ноябре 2015 года глава Минэнерго Александр Новак заявлял, что первый газ по газопроводу Кубань - Крым пойдет в начале 2017 года. "Физически это будет газ "Газпрома", - говорил министр. Мощность газопровода Кубань - Крым, по его словам, составит 4 млрд кубометров, протяженность - 2 км. Труба, как сообщал Новак, пройдет через Таманский, Темрюкский и Тамано-Запорожский районы.