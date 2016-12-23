Внучка первого главы КГБ и экс-депутат Хинштейн увеличили сумму иска к историку Соколову

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Внучка первого руководителя КГБ Ивана Вера Серова и депутат Госдумы шестого созыва Александр Хинштейн увеличили сумму требований по иску о защите чести и достоинства к историку Борису Соколову до 1,5 млн рублей. Исковые требованием к ЗАО "Эхо Москвы" остаются прежними - 2 млн рублей, сказал представитель истцов.

Таким образом, Серова просит суд взыскать 1 млн рублей с радиостанции и 500 тыс. с историка, Хинштейн просит взыскать с "Эха Москвы" и Соколова по 1 млн рублей.

Иск о защите чести и достоинства рассматривает Пресненский суд Москвы.

Поводом для обращения в суд стали высказывания Соколова в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в выпуске передачи "Дилетанты" от 14 июля, посвященном выходу мемуаров Серова "Записки из чемодана". Согласно иску, "на протяжении всей программы Соколов в категоричной форме утверждает, что опубликованные мемуары и дневниковые записи Серова являются фальшивкой, сфабрикованной их редактором Александром Хинштейном с целью реабилитации "палача" Серова".

Истцы обвиняют историка и радиостанцию в распространении сведений, порочащих честь и достоинство истцов, предлагают обязать удалить запись программы с сайта и взыскать в пользу двоих истцов компенсацию.