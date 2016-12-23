Путин посоветовал руководителям компаний с госучастием быть скромнее

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин посоветовал топ-менеджерам компаний с государственным участием вести себя скромнее, в том числе в вопросе премий.

"Теперь в отношении строительства нашими представителями бизнеса, в том числе предприятий с госучастием, таких вызывающих по внешнему виду объектов недвижимости. Я согласен с вами. Поскромнее надо быть, и я много раз об этом говорил и надеюсь, они это услышат", - сказал он на ежегодной пресс-конференции в пятницу.

"Это касается и премий, это касается доходов. И даже если это в рамках закона, возможно, нужно понимать, в какой стране мы живем и не раздражать людей", - добавил президент.

"Интерфакc" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.