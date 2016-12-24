Правительство выделило 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении в 2017 году межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на выплату региональных социальных доплат к пенсии, сообщает в субботу сайт правительства РФ.

"Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2017 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации на выплату доплат в размере 6417 млн рублей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что общая численность получателей доплат составит около 410 тыс. человек. Средний размер доплат - от 2 до 8,5 тыс. рублей.

Согласно статье 121 Федерального закона "О государственной социальной помощи" региональные социальные доплаты к пенсии (далее - доплаты) выплачиваются для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Федерации, где этот пенсионер проживает, напоминают в правительстве.