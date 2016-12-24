По факту отравления 40 школьников в Пермском крае завели дело

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту массового отравления школьников, произошедшего месяц назад в городе Верещагино, сообщили "Интерфаксу" в субботу в следственном ведомстве. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации Следственного комитета, 22 и 23 ноября в верещагинскую больницу обратились 40 учеников младших классов школы № 121 с симптомами отравления. 27 учеников были госпитализированы в инфекционное отделение.

"По данным следствия, отравление учеников младших (2-4) классов произошло после их питания 22 ноября 2016 года в школьной столовой. Организацией питания в данном учебном заведении осуществляла МУП "Верещагинский комбинат детского питания", которое действовало на основании договора об оказании услуг по организации горячего питания обучающихся с школой", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что следователи совместно со специалистами Роспотребнадзора осмотрели и изъяли образцы продуктов, которыми кормили школьников, а также взяли пробы с посуды и кухонной утвари, где были в последующем обнаружены бактерии стафилококк.

"Аналогичная стафилококковая инфекция обнаружена и у сотрудников (обслуживающего персонала) школьной столовой, а также у отравившихся школьников", - подчеркивается в сообщении.