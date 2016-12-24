Три самолета совершили вынужденную посадку в Сочи из-за тумана в Краснодаре

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Три авиарейса задержаны на прилет и вылет в международном аэропорту Краснодара, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании Базэл Аэро в субботу.
Собеседник отметил, что информация дана на 10:00 по Москве субботы. "В течение ночи из-за тумана три самолета совершили посадку на запасном аэродроме в Сочи", - подчеркнул представитель пресс-службы.
По его словам, два авиайреса направлялись в Краснодар из Москвы, один - из Еревана.
"В аэропорт назначения воздушные суда прибудут в ближайшее время", - заверил собеседник, отметив, что аэропорт Краснодара работает в штатном режиме. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.