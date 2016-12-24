В Башкирии произошел взрыв в бывшей воинской части

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - На территории бывшей воинской части в селе Урман Иглинского района Башкирии произошел взрыв, сообщила пресс-служба МЧС по республике в субботу.

"24 декабря в 10:00 по Москве поступило сообщение о том, что на территории бывшей воинской части, в результате незаконного проникновения неустановленных лиц, произошел взрыв. Есть пострадавшие", - рассказали в пресс-службе.

В ликвидации последствий происшествия задействованы шесть человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС: одна единица техники и два человека.

В пресс-службе СУ СКР по Башкирии "Интерфаксу" сообщили, что на место происшествия выехали следователи. Подробности случившегося в ведомстве пока не уточняют.