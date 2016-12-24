Детский омбудсмен заявила о росте числа усыновлений россиянами инвалидов

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Число детей-сирот в России сократилось до 61 тысячи, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова в интервью программе "Поздняков", выдержки из которого опубликованы на сайте телеканала НТВ.
"Число детей-сирот в России сократилось до 61 тысяч сейчас", - сказала Кузнецова.
По ее словам, все больше российских семей хотят забрать детей.
"На 30%, чуть даже больше, выросло число детей-инвалидов, которых забирают российские семьи", - отметила А.Кузнецова.
При этом она высказалась о перспективе смягчения или отмены "закона Димы Яковлева".
"Все наши запросы, которые мы отправляем американской стороне - более 1000 запросов было сделано, - остаются без ответов. Первой задачей будет выяснить, что с нашими детьми, которые уже там. Вот если там все хорошо, тогда можно задавать себе вопрос о том, что будет дальше с законом", - пояснила Кузнецова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал закон оправдавшим себя и заявил, что разговор о его отмене не ведется.