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Детский омбудсмен предложила создать в России реестр педофилов

Ранее был разработан законопроект об отмене сроков давности по преступлениям сексуального характера в отношении детей

Детский омбудсмен предложила создать в России реестр педофилов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Фото: пресс-служба ОНФ/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Детский омбудсмен Анна Кузнецова выступила с инициативой создания реестра педофилов, по ее мнению, это исключит возможность попадания таких людей в учебные заведения.

"Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения", - сказала Кузнецова в интервью программе "Поздняков", выдержки из которого опубликованы на сайте телеканала НТВ.

Она отметила, "что специалисты, которые в той или иной степени столкнулись уже с этой проблемой и изучили законодательство, говорят, что это самый лучший и эффективный способ".

Кузнецова констатировала, что число преступлений против детей в России выросло.

В ноябре 2016 года комитет Госдумы по законодательству рассматривал законопроект, предлагающий отменить сроки давности привлечения к уголовной ответственности за преступления сексуального характера в отношении детей.

Комитет отправил закон, авторами которого являются сенатор Елена Мизулина и депутат Госдумы Ольга Баталина, на доработку.

Законопроектом предлагается расширить перечень преступлений, в отношении которых срок давности не применяется, включить в него ряд преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступления, связанные с организацией занятий детей проституцией и оборотом детской порнографии.

По словам авторов законопроекта, срок давности по такого рода преступлениям позволяет педофилам избежать привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные в прошлом. Следует также иметь в виду, что лица, совершающие преступления сексуального характера в отношении детей, как правило, совершают такие преступления повторно, причем и спустя длительное время после совершения аналогичного преступления в прошлом.

Теги: Анна Кузнецова, Госдума
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