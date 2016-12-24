В Подмосковье задержали молодого человека за убийство своего сына

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Щелковском районе Подмосковья задержан местный житель, подозреваемый в убийстве своего малолетнего ребенка, сообщает ГСУ СК по Московской области.

"Как установлено следствием, 24 декабря 2016 года в ночное время суток 25-летний житель Щелковского района, находясь у себя в квартире в поселке Монино, взял с дивана в руки своего малолетнего годовалого сына, быстрым шагом вышел с ним на балкон и скинул с балкона восьмого этажа, после чего вернулся в комнату. От полученных повреждений малолетний скончался", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия.

"В ближайшее время следственным органом планируется возбудить перед судом ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в нем.