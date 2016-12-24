На Кубани полицейские нашли сбежавших из интерната подростков

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские менее чем за сутки нашли двух подростков, сбежавших из школы-интерната на Кубани, сообщила "Интерфаксу" в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В дежурную часть Отдела МВД России Успенского района обратилась директор местной школы-интерната и сообщила о том, что двое ее несовершеннолетних воспитанников утром самовольно ушли с территории учреждения и не вернулись", - сказала Волк.

По ее словам, ориентировки на розыск 14-летних мальчиков были направлены всем дежурным нарядам полиции края. Полицейские совместно с работниками районной администрации, а также общественниками вышли на поиски пропавших детей. Они были найдены менее чем за сутки.

"В ходе поисковых мероприятий подростков обнаружили на территории заброшенной фермы в ст. Николаевской Успенского района. Мальчики были доставлены в Отдел МВД России по Успенскому району. С ними провели беседу инспекторы по делам несовершеннолетних", - сказала Волк