Россельхознадзор не отказался от планов проверить белорусскую говядину

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Вероятность запрета на поставки в РФ говядины из Белоруссии в связи с ее реэкспортом с Украины сохраняется, заявил "Интерфаксу" руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Мы по-прежнему планируем направить в Белоруссию инспекцию для того, чтобы разобраться, как говядина с Украины могла реэкпортироваться в Россию, вероятность того, что мы ограничим ввоз этого мяса из Белоруссии, сохраняется", - сказал он.

Россельхознадзор выявил канал незаконной поставки украинской говядины через белорусское предприятие "Георгий и сыновья". У российской службы вызвал подозрение тот факт, что это предприятие резко увеличило ввоз говядины в РФ. Анализ показал, что оно поставляло в РФ украинскую говядину, выдавая ее за белорусскую. Ввоз мяса с Украины в РФ запрещен с 1 января 2016 года в рамках российского продовольственного эмбарго.

Россельхознадзор уже направлял белорусским коллегам предложение о проведении на замеченном в контрабанде предприятии инспекции, но получил отказ.

Как отметил Данкверт, белорусские власти часто критикуют Россельхознадзор и его лично за якобы неоправданные претензии к белорусской продукции.