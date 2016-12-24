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В Пскове мошенники сбежали с выручкой от продажи билетов на новогоднее шоу

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку по заявлениям граждан, не попавших на новогодние представления, которые должны были состояться в субботу и воскресенье в Ледовом дворце в Пскове, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию поступило несколько заявлений от граждан, которые приобрели билеты на новогоднее представление.

Как уточнили в пресс-службе администрации Псковской области, речь идет об отмене новогодних шоу, которые должны были состояться 24 и 25 декабря в рамках тура "Дед Мороз. Начало".

Организаторы мероприятий забрали деньги, вырученные с продажи билетов, и скрылись. Всего на шоу было продано билетов на сумму около 1 млн рублей. На новогоднее представление приехали дети из Пскова и районов Псковской области.

От действий мошенников пострадали не только зрители. Артистам, прокатчикам оборудования, Ледовому дворцу, гостинице организаторами были предложены условия постоплаты после первого шоу и продажи билетов.

26 и 27 декабря подобные представления должны были пройти в Великом Новгороде, а 3-4 января 2017 года - в Петрозаводске.

Теги: Псков
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