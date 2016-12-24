После тумана возобновилась работа аэропорта Симферополя

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт "Симферополь" вновь принимает и отправляет рейсы после перерыва, вызванного туманом, сообщили "Интерфаксу" в справочной службе аэропорта.

"Аэропорт функционирует с учетом текущих погодных условий, отставание от расписания сохраняется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Симферополь прибыли несколько рейсов, которые ранее в субботу были перенаправлены в другие аэропорты.

"После ожидания и дозаправки в Сочи нас доставили в Симферополь. Ситуация при посадке была сложной: самолет кружил над городом в течение 1 часа 20 минут", - сообщил "Интерфаксу" пассажир авиарейса, вылетевшего в Крым из Москвы утром в субботу.

По данным онлайн-табло аэропорта, на данный момент задерживаются 13 рейсов на вылет и 12 рейсов на прилет.