Минобороны подтвердило пропажу с радаров Ту-154 с 91 человеком на борту

В самолете мог находиться Ансамбль песни и пляски имени Александрова, сообщил источник

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - При выполнении планового перелета с аэродрома в г.Адлер в 5.40 (мск), после взлета, пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154. На борту находилось 83 пассажира и восемь членов экипажа, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Военные музыканты могли находиться на борту пропавшего под Сочи Ту-154, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Предварительно на борту находились музыканты военного академического ансамбля песни и пляски имени Александрова", - сказал источник.

"На борту самолета, кроме военнослужащих находятся артисты и журналисты. По предварительным данным самолет, пропавший с радаров, мог упасть в море близ Сочи", - подчеркнул источник.

"К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах", - говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных сообщил сообщил "Интерфаксу", что этот самолет мог направляться в сирийскую Латакию. Он пропал практически сразу после взлета - в 5-7 км от аэропорта над акваторией Черного моря, уточнил собеседник агентства.