Синоптики пообещали теплую новогодюю ночь в центральной части России

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России прогнозирует, что новогодняя ночь в Центральном федеральном округе и в Москве, в частности, будет умеренно теплой: температура в диапазоне от 0 до минус 7, переменная облачность, местами возможен небольшой снег.

"В новогоднюю ночь погоду я бы охарактеризовал как достаточно теплую - будет от 0 до минус 7 градусов, возможен небольшой снежок. Но не полностью небосвод будет покрыт облаками, все-таки прогнозируется достаточно высокое давление", - сказал "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температурный фон в ночь на 1 января будет выше нормы на 4-5 градусов.

"Все-таки новогодняя ночь должна быть с двузначными отрицательными значениями, то есть, минус 10 - минус 15 - вот это новогодняя ночь, - сказал метеоролог. - А тут мы все-таки прогнозируем, что погода будет умеренно теплая - выше нормы на 4-5 градусов. Это все-таки заметное отклонение".

Вместе с тем, он добавил, что представление об идеальной погоде в новогоднюю ночь у каждого свое: "У кого-то она ясная, морозная, с хрустящим снегом и звездным небом, а у кого-то теплая, с пушистыми снежинками".

Синоптик добавил, что пока это данные предварительных расчетов, и они возможно будут корректироваться в течение предстоящей недели, однако их точность достаточно высока.

Вильфанд заявил, что, по предварительным расчетам, начиная со 2 января, будет отмечаться похолодание. "Не радикальное похолодание, но все-таки понижение температуры", - сказал он.

Между тем на предстоящей неделе температура сделает своеобразный скачок. По его словам, потепление будет продолжаться до вторника, когда температура в Москве днем поднимется до плюс 2 градусов, и пойдет мокрый снег с дождем. Затем со среды температура будет понижаться, а давление расти. В результате в среду столбики термометров опустятся в "минусовую зону", в ночь на четверг будет от минус 5 до минус 10, днем в четверг - около минус 5. Затем в пятницу днем наметится небольшое повышение температуры, которая и скажется на новогодней ночи.