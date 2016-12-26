В РФ вступил в силу запрет на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией

Юрлица обязаны на 30 суток приостановить продажу в рознице непищевой продукции с содержанием спирта более 25%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией вступил в силу, сообщает в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.

"В рамках реализации полномочий по контролю за оборотом легальной алкогольной и спиртосодержащей продукции и во исполнение поручения председателя правительства Российской Федерации Д.А. Медведева Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации принято постановление от 23.12.2016 № 195 "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией", - говорится в сообщении.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции, говорится в документе.

Под запрет не попадает парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев согласился с предложением главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием спирта более 25%.

Такое решение было принято после массового отравления суррогатным алкоголем в Иркутске. Пострадавшие поступают в медучреждения с вечера 17 декабря.

По предварительным данным, все отравившиеся употребляли спиртосодержащую жидкость - косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

Погибло не менее 75 человек.