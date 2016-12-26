Губернатор Кубани заявил о возможном нахождении тел погибших внутри Ту-154

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Большое число тел погибших в результате крушения Ту-154 в Черном море, по всей видимости, находятся внутри самолета, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Именно этим обстоятельством он объяснил тот факт, что до сих пор обнаружено лишь 11 тел.

"Это моя точка зрения и, конечно, определенных спасателей. Может быть, самолет не претерпел такого сильного разрушения, и сегодня большое количество тел погибших находятся в самолете", - сказал Кондратьев в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.