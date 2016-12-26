В "Росморпорт" передан дизельный ледокол "Новороссийск"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ, Ленинградская область) в понедельник передал ФГУП "Росморпорт" дизель-электрический ледокол проекта 21900М "Новороссийск".

"Уже сейчас ледокол готов к работе. В начале января он выходит в море для выполнения ледовых операций", - сказал в ходе церемонии подписания генеральный директор ВСЗ Александр Соловьев.

Генеральный директор ФГУП "Росморпорт" Андрей Тарасенко в свою очередь отметил, что у ведомства "нехватка ледоколов, востребованность судов огромная".

"Мы будем заказывать (ледоколы у ВСЗ - ИФ) и дальше. Сейчас "Новороссийск" идет работать в Арктику", - сказал он.

"Новороссийск" завершает серию из трех ледоколов, которые строились по заказу "Росморпорта" на ВСЗ. Второй ледокол проекта "Мурманск" был передан ведомству 25 декабря 2015 года, головной ледокол "Владивосток" - в октябре 2015 года.

Ледоколы способны преодолевать льды толщиной до 1,5 м. Их основное назначение - самостоятельная проводка крупнотоннажных судов, буксировка, тушение пожаров на плавучих объектах и иных сооружениях, помощь судам, терпящим бедствие, перевозка грузов. ВСЗ специализируется на строительстве технических средств для освоения месторождений континентального шельфа, а также судов обеспечения морских платформ.