Двух мужчин задержали за проникновение на крейсер "Аврора" ради фото

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские задержали на борту крейсера "Аврора" двух мужчин, которые забрались на палубу, чтобы сфотографироваться, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

"Двое 28-летних мужчин были задержаны вечером в воскресенье. Они подошли к кораблю по льду и проникли на палубу, чтобы сфотографироваться. Заметив их, капитан корабля вызвал полицию", - сказал собеседник.

На мужчин составили административные протоколы о нарушении пропускного режима охраняемого объекта, им грозит штраф до 5 тыс. рублей.

На борт "Авроры" не впервые проникают незаконно, чтобы сделать эффектные фотографии. В сентябре 2014 года, когда корабль буксировали с исторического места стоянки на ремонт в Кронштадт, на борту были задержаны четверо молодых людей. Накануне отправления крейсера они подплыли к нему на лодке, спрятались в одной из самых высоких точек корабля и находились на борту до прибытия в Кронштадт, после чего были переданы полицейским.

Крейсер с сентября 2014 года по июль 2016-го проходил ремонт на Кронштадтском морском заводе, впервые с 1987 года покинув место своей стоянки.

"Аврора" - крейсер первого ранга Балтийского флота типа "Диана". Построен на Новом Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в 1903 году, назван в честь парусного фрегата "Аврора", прославившегося при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны. Крейсер "Аврора" принял участие в Русско-японской войне 1904-1905 годов, в частности, в Цусимском сражении 14-15 мая 1905 года, в Первой мировой войне 1914-1918 годов, в Гражданской войне в России 1918-1922 годов и в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в частности в обороне Ленинграда. В 1956 году на крейсере "Аврора" был создан филиал Центрального военно-морского музея.