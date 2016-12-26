Сын мэра Махачкалы предстанет перед судом по делу о драке с полицейскими

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по делу о применении насилия к представителю власти в отношении сына мэра Махачкалы Бадрудина Мусаева. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как полагает следствие, в ночь на 31 мая 2016 года Мусаев, двигаясь на автомобиле Меrsеdеs-Benz по проспекту Гамзатова в Махачкале, нарушил правила дорожного движения. "Автомобиль правонарушителя остановили сотрудники ГИБДД. Мусаев нагрубил им в нецензурной форме и начал с ними драться", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в ходе драки Мусаев причинил одному из сотрудников полиции телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести.

Дело в отношении Мусаева расследовалось по части 2 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и статьи 319 (оскорбление представителя власти) УК РФ. С утвержденным обвинительным заключением оно будет направлено в Советский районный суд Махачкалы, сказали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что сын мэра Махачкалы подозревается в посягательстве на жизнь полицейских.