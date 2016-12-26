РФ и Казахстан договорились о сотрудничестве на комплексе "Байконур"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Концепцию дальнейшего сотрудничества на комплексе "Байконур" между Россией и Казахстаном подписали в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин.

Кроме того, был подписан протокол о внесении изменений в соглашение между странами о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года. Свои подписи под протоколом поставили гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.

Документы были подписаны по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева.