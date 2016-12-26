Глава "Роскосмоса" попросил освободить арестованного топ-менеджера ГК

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров попросил освободить из-под стражи исполнительного директора по контролю качества и надежности госкорпорации Владимира Евдокимова, обвиняемого в мошенничестве на 200 млн рублей с недвижимостью РСК "МиГ". Как передал корреспондент "Интерфакса", об этом в Мосгорсуде сообщила адвокат арестованного.

"Квалификация и опыт Евдокимова уникальны. Пользы от работы Евдокимова для России будет больше, чем от его изоляции", - зачитал ходатайство Комарова адвокат Евдокимова.

Уголовное дело

Басманный суд Москвы 1 декабря санкционировал заключение под стражу Евдокимова и бывшего гендиректора ЗАО "Научно-технический центр" Александра Золина до 30 января 2017 года. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), вину фигуратны дела не признают.

Как сообщили ранее в СКР, вместе с Евдокимовым, который на момент преступления являлся бывшим замдиректора департамента ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", и Золиным по делу о хищении имущества ОАО "МиГ-Рост" (ликвидированная в 2012 году "дочка" РСК "МиГ") проходят: бывший гендиректор ОАО "Вертолетная сервисная компания" Аким Носков, бывший первый замгендиректор ОАО "Вертолетная сервисная компания" Алексей Андреев, а также Алексей Озеров.

По данным следствия, фигуранты дела, действуя в составе организованной группы, через ряд подконтрольных им коммерческих организаций незаконно приобрели права на государственное имущество ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" стоимостью не менее 200 млн рублей.

Озеров вместе с братом Акима Носкова Егором, занимавшим пост замгендиректора ПАО "Туполев", находится под стражей в рамках другого дела о хищении имущества РСК "МиГ". Аким Носков и Андреев скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.

В "Роскосмосе" заявили, что не видят связи между следственными действиями в отношении директора госкорпорации по контролю качества и надежности Евдокимова с его прямой штатной деятельностью.