Суд отклонил жалобу на арест топ-менеджера "Роскосмоса" Евдокимова

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник признал законным арест исполнительного директора по контролю качества и надежности госкорпорации "Роскосмос" Владимира Евдокимова, обвиняемого в мошенничестве с недвижимостью РСК "МиГ" на 200 млн рублей.

"Решение Басманного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов - без удовлетворения ", - огласила решение судья.

В суде защита просила отменить постановление об аресте и избрать меру пресечения в виде залога или домашнего ареста.

Адвокат Владимир Никитин настаивал, что инкриминируемое его клиенту преступление относится исключительно к сфере предпринимательской деятельности.

В свою очередь другой адвокат представила суду ходатайство генерального директора "Роскосмоса" Игоря Комарова, который просил изменить меру пресечения Евдокимову.

"Квалификация и опыт Евдокимова являются уникальными. Пользы от работы Евдокимова для России будет больше, чем от его изоляции", - озвучила ходатайство Комарова адвокат Евдокимова. Сам он вину по-прежнему отрицает.

Басманный суд Москвы 1 декабря санкционировал заключение под стражу Евдокимова и бывшего гендиректора ЗАО "Научно-технический центр" Александра Золина до 30 января 2017 года. Ранее Мосгорсуд признал арест последнего законным.

Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Свою вину они не признают.

Как сообщили ранее в СКР, вместе с Евдокимовым, который на момент совершения преступления являлся бывшим замдиректора департамента ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", и Золиным по делу о хищении имущества ОАО "МиГ-Рост" (ликвидированная в 2012 году "дочка" РСК "МиГ") проходят: бывший гендиректор ОАО "Вертолетная сервисная компания" Аким Носков, бывший первый замгендиректор ОАО "Вертолетная сервисная компания" Алексей Андреев, а также Алексей Озеров.

По данным следствия, через ряд подконтрольных коммерческих организаций они незаконно приобрели права на государственное имущество ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" стоимостью не менее 200 млн рублей.

Озеров вместе с братом Носкова Егором, занимавшим пост замгендиректора ПАО "Туполев", находится под стражей в рамках другого дела о хищении имущества РСК "МиГ". Носков и Андреев скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.

В "Роскосмосе" заявили, что не видят связи между следственными действиями в отношении директора госкорпорации по контролю качества и надежности Евдокимова с его прямой штатной деятельностью.