Папа римский выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в понедельник выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154.

В ходе своего традиционного обращения на площади Святого Петра по случаю отмечаемого Дня святого Стефана, понтифик выразил "глубокие соболезнования" российскому народу и тем, кто потерял близких в результате этой трагедии.

Он напомнил, что среди погибших - артисты ансамбля им. А.В.Александрова, который в 2004 году выступил в Ватикане перед Иоанном Павлом II.

Папа Франциск также призвал помолиться за спасателей, которые участвуют в поиске обломков воздушного судна.