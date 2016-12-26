Дело о крушении вертолета в Охотском море летом 2015 г. направлено в суд

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении командира вертолета, допустившего крушение в районе Шантарского архипелага, направлено в суд, сообщает Генпрокуратура РФ.

Дело будет рассматриваться Тугуро-Чумиканский районный суд.

Командир вертолета Ми-8Т Сергей Ошлаков обвиняется по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение крупного ущерба).

По версии следствия, 15 августа 2015 года вертолет ОАО "Авиакомпания "Восток" выполнял коммерческий рейс по маршруту "Хабаровск - посадочная площадка имени Полины Осипенко - бухта Онгачан" и в обратном направлении. На борту находились три члена экипажа, 13 пассажиров и груз.

Несмотря на туман в пункте назначения, командир не вернулся на аэродром вылета и продолжил полет при плохой видимости. Он не выдержал безопасную высоту и скорость, что привело к крушению вертолета.

Как сообщалось, вертолет упал в 30 метрах от побережья Охотского моря в бухте Онгачан (Хабаровский край). Спаслись 11 человек, включая членов экипажа и троих топ-менеджеров АО "ВТБ Лизинг", пятеро человек погибли.