Вдова Таривердиева возглавила калининградский Кафедральный собор

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Директором Кафедрального собора в Калининграде назначена Вера Таривердиева, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Вера Таривердиева признанный авторитет в мире органной музыки и всего музыкального сообщества. Это не только большая честь стать руководителем такого знакового учреждения культуры, но и большая ответственность. Уверен, что с вашим опытом и знаниями у вас все получится", - цитирует пресс-служба слова врио губернатора Антона Алиханова.

Как отметил глава региона, Таривердиева - музыковед, арт-директор Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева, президент одноименного Благотворительного Фонда. Благодаря масштабным музыкальным фестивалям, организованным Таривердиевой, Калининградская область стала международной культурной ареной.

По словам Алиханова, ежегодно собор посещают более 90 тыс. туристов. Только в этом году на сцене учреждения прошло почти 650 концертов.

Кафедральный собор был основан в 1333 году в стиле "северо-германской готики". Алтарная часть собора была место погребения выдающихся деятелей Кенигсберга. В 1588 году с внешней стороны северного нефа соборы был возведен "профессорский склеп", в котором в 1804 году был захоронен философ Иммануил Кант.

В августе 1944 года во время налета англо-американской авиации собор был сильно разрушен. К его восстановлению приступили лишь в 1992 году. В настоящее время собор полностью воссоздан в первозданном виде.

В соборе открыты сразу три музея - Канта, Восстановления собора, Острова Кнайпхоф. Помимо этого в нем действуют орган, православная и евангелическо-лютеранская часовни, создано два концертных зала. Собор стал настоящей жемчужиной в историческом прошлом Калининградской области. Остров Канта и сооружение стали местом паломничества туристов.

По инициативе Веры Таривердиевой с 1999 года раз в два года в Калининграде, а также Москве, Астане, Гамбурге и США проходит единственный в России Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева.