На берег доставлена часть боковой обшивки разбившегося Ту-154

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - На берег доставлена часть боковой обшивки фюзеляжа самолета Ту-154, который потерпел катастрофу, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в министерстве обороны России.

"В 17:55 в районе проведения поисковой операции поднята и доставлена на берег обнаруженная часть боковой обшивки фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра", - сказали в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Военные заявили, что все найденные фрагменты доставляются на берег и передаются следственным органам.

Водолазы на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море также нашли хвостовую часть с фрагментами двигателя, сообщили "Интерфаксу" в министерстве обороны России.

"Под водой обнаружен еще ряд обломков, которые в настоящее время исследуются водолазами. Один из них - хвостовая часть с фрагментами двигателя", - сказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию, чтобы поздравить военнослужащих РФ на авиабазе "Хмеймим" с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.

26 декабря объявлено в России национальным днем траура.