Для подъема частей Ту-154 со дна Черного моря прибыл морской самоходный кран

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Морской самоходный кран с большой грузоподъемностью прибыл в район поисковой операции на месте крушения самолета Ту-154, в операции участвуют 45 кораблей и судов, почти 200 водолазов, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны РФ.

"Для подъема со дня крупных частей самолета в район поисковой операции прибыл морской самоходный кран "Черноморец-11" грузоподъемностью до 100 тонн с грузовой платформой", - сказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

По данным военного ведомства, в поисковой операции в районе крушения Ту-154 принимают участие 192 водолаза, 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 12 самолетов и пять вертолетов.

В Минобороны РФ сказали, что в понедельник к поисковой операции подключились два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества и дополнительные силы беспилотной авиации.