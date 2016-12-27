В Кремле опровергли сообщения о назначении полпреда Михаила Бабича послом в Анкаре

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич является кандидатом на пост посла России в Турции вместо убитого на прошлой неделе в Анкаре Андрея Карлова.

"Пока никаких решений нет. Информация не соответствует действительности. Каких-либо решений не принималось", - заявил Песков журналистам.

Нападение на посла России в Турции Андрея Карлова произошло 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. МВД Турции выяснило, что в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ . Он убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета, объяснив свои действия недовольством политикой России в Сирии.