В Уфе пройдет костюмированный забег лыжников

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Праздничный костюмированный забег лыжников пройдет 3 января на территории СОК "Биатлон" в Уфе, сообщили агентству "Интерфакс" организаторы мероприятия.

"Дистанция забега - 1 км. Его "изюминка" в том, что все участники должны будут надеть яркие карнавальные костюмы", - сказал собеседник агентства.

Ожидается, что в открытом забеге примут участие около ста человек. Предварительная регистрация участников проводится на сайте организатора мероприятия.

Костюмированный забег лыжников проводится в Уфе впервые.