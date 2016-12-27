Сочинские экологи назвали возможной причиной крушения Ту-154 миграцию птиц

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Сочинские экологи не исключили того, что причиной падения самолета Ту-154 стала миграция птиц.

"Большое количество мигрирующих птиц могло спровоцировать авиакатастрофу. Ночные миграции существуют у многих видов птиц (самолет разбился в 5:40 мск - ИФ)", - сказал "Интерфаксу" эколог Петр Тильда, добавив, что миграционный путь птиц проходит вдоль моря, а недалеко от аэропорта находится орнитопарк и станция перелетных птиц.

Тильда также отметил, что в 1982 году сочинский аэропорт был закрыт на три дня из-за большого количества мигрировавших птиц.

В свою очередь эколог Наталья Диденко сказала агентству, что после авиакатастрофы водоплавающие птицы изменили места постоянного пребывания.

"Сейчас птицы находятся в море в устье двух рек Хоста и Кудепста", - подчеркнула эколог. По ее словам, из-за того, что сразу две реки впадают в море, течение усиливается, поэтому части самолета и жертв течение может унести далеко.

Ранее источники заявляли, что одной из версий крушения самолета может быть попадание птиц в двигатель.