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Кириенко назначен председателем набсовета "Росатома" вместо Грызлова

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Сергей Кириенко назначен председателем набсовета ГК "Росатом" вместо Бориса Грызлова. Соответствующий указ президента РФ опубликован на сайте Кремля.

Грызлов возглавил набсовет "Росатома" в ноябре 2012 года, сменив тогда на этом посту вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Как сообщалось, 5 октября президент России Владимир Путин своим указом освободил Вячеслава Володина от должности первого замглавы администрации президента и назначил на эту должность тогдашнего главу "Росатома" Снргея Кириенко. В этот же день Путин подписал указ о назначении Алексея Лихачева, занимавшего до этого пост первого заместителя министра экономического развития, генеральным директором "Росатома".

Тогда же Путин внес изменения в указ "О членах наблюдательного совета Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", изложив его второй пункт в следующей редакции: "Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Лихачев А.Е. является членом наблюдательного совета по должности".

В состав набсовета "Росатома" входят девять членов - восемь представителей президента и правительства РФ, а также глава госкорпорации, являющийся членом набсовета по должности.

Теги: Сергей Кириенко, Борис Грызлов
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