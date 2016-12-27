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В Сочи из-за авиакатастрофы отменили новогодние гуляния

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Власти Сочи приняли решение отменить новогодние гуляния в центре города в связи с крушением самолета ТУ-154.

"В связи с трагическими событиями, связанными с авиакатастрофой, администрация города Сочи отменила новогоднее мероприятие на площади Флага в ночь на 1 января 2017 года", - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Также она сообщила , что 27 декабря в городе прошел митинг памяти, в котором приняли участие 1,5 тыс. человек.

Ранее предполагалось, что в центре Сочи пройдут ночные новогодние гуляния, в которых примут участие самодеятельные и профессиональные артисты.

Акции памяти жертв авиакатастрофы над Черным морем

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Теги: Сочи
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